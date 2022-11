“Arréglate conmigo”: Américo mostró su mejor look en viral sensación de TikTok con divertida parodia

El cantante nacional Américo no se queda atrás con las tendencias del momento en redes sociales y realizó un divertido video a modo de parodia, mientras se arreglaba para asistir a un evento junto a Los Ángeles Azules en Nueva York.

El trend de TikTok, llamado Get Ready With Me, consiste en escoger un atuendo y arreglarse frente a la cámara, dejando todo registrado en un video.

La publicación del artista cuenta con 26 mil visualizaciones. En la descripción, comentó a modo de broma “’GET READY WITH ME’ o como decimos en mi país, echarnos una manita de gato jajaj”.

A lo anterior agregó que, en relación a la presentación para la cual se estaba preparando, “estaba muy emocionado y por supuesto que siempre hay nervios, pero siempre feliz y agradecido de tantos hermosos momentos vividos y por vivir. Los quiero familia, gracias por acompañarme en todas!“.

En el viral se puede ver al intérprete de Hoy Te Vas vestido muy elegante, con pantalones negros, camisa blanca y un blazer blanco con brillos, muy fiel a su estilo.