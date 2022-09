¡No era ella! Guardia confunde a Lady Gaga con una imitadora mientras la “escoltaba” en su concierto en Miami

La noche de este sábado finalizó The Chromatica Ball, la sexta gira de Lady Gaga que sirvió de promoción para el disco del mismo nombre que lanzó en 2020, y con el que recibió un Grammy al año siguiente por su colaboración con Ariana Grande en la canción Rain On Me.

Aunque recorrió diversos estadios de Europa y Norteamérica con la mayoría de las fechas agotadas, la cantante no pudo terminar el concierto final en Miami debido a una intensa tormenta eléctrica que amenazaba con el funcionamiento de los artefactos eléctricos del show y, por supuesto, la integridad de los más de 50 mil asistentes que se encontraban en el recinto.

Horas más tarde de la cancelación definitiva, la autora de Stupid Love publicó un emotivo video llorando y en el que lamentó no haber podido finalizar el espectáculo. “Supongo que de alguna manera sabía que este momento sucedería y estoy muy agradecida con ustedes, mis bailarines, mi banda, todo el equipo, toda mi familia y amigos. Seguridad primero. Los amo. Gracias por las flores y por la comprensión. La vida importa“, dijo en el registro.

Pero, fue durante el concierto cuando ocurrió un divertido chascarro que compartieron diversas cuentas dedicadas a la Madre Monstruo y que rápidamente se viralizó en redes sociales.



Mientras cientos de personas se encontraban en lo que parece un pasillo del estadio Hard Rock de la ciudad estadounidense, una Drag Queen que lucía idéntica a Lady Gaga caminó justo por en medio de los fanáticos que esperaban ingresar al recinto.

Aunque la persona repitió en varias ocasiones que no era la cantante sino que una transformista e imitadora, todos los asistentes querían una foto con ella. Pero eso no quedó ahí, pues un guardia de seguridad del equipo de Gaga iba siguiendo sus pasos creyendo que era la auténtica estrella pop.

Pero fue cuando la doble de Gaga se dio vuelta cuando este se percató que efectivamente, era una imitadora, reaccionando con sorpresa ante su evidente parecido.

the security guard really thought it was Gaga the way he followed her out of the crowd I’m screaming pic.twitter.com/Yvae4r5SSH

— GAGA  (@thegagasource_) September 18, 2022