Guarello confiesa que ex presidente Piñera se quedó con un regalo muy especial de él: “Me choreó la foto”

El periodista deportivo, Juan Cristóbal Guarello, reveló en el reciente capítulo del programa Podemos Hablar, de Chilevisión, una singular anécdota que tuvo con el ex presidente Sebastián Piñera.

“Mi abuelo materno, Sergio de Toro, y el papá de Piñera, cuando eran chicos vivían en Francia. Cuando viene la invasión alemana en la Primera Guerra Mundial y avanzan por el norte por Bélgica, ellos se escapan hacía el sur, a la zona de Marsella“, comenzó relatando.

Guarello recordó que durante esa época su bisabuelo tenía mucho dinero y se compró un castillo, en el sur del país europeo. Allí se refugió su familia, con la del padre de Piñera.

“Mi abuela me regaló una postal de los años ’30 de ese castillo que era preciosa. Y yo conocí a Piñera una vez, le comenté lo de la postal y me dijo ‘ya, pásamela, le hago una copia’. Nunca más la vi, me robó la postal”, confesó Guarello, quien agregó que si bien en ese entonces no era presidente, “ya era millonario”.

Una revelación que sorprendió al resto de los invitados, entre quienes se encontraban Rumpy, Elena Muñoz y Fernanda Hansen, quienes se rieron de la insólita situación. “Me choreó la foto”, afirmó Guarello.

“Un día me lo encuentro y le digo ‘Sebastián, la foto’, (me dijo) ‘te la devolví’. Así que, como 17 años después todavía estoy esperando la foto”, confesó.

Finalmente, subrayó que “es un recuerdo de mi abuela, mi abuela Rosa que vivió 100 años, que murió en 2011″.

Puedes ver el momento acá.