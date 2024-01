Guarén contó la verdad por comentado quiebre de amistad con Fran Maira: “No es la vida real”

Valentina Torres, más conocida como Guarén, decidió responder a los rumores del supuesto quiebre en su amistad con Francisca Maira, ex jugadora de Gran Hermano Chile.

En concreto, la ex chica reality aseguró en Radio Activa que “con la Fran seguimos siendo amigas”.

“Estoy muy orgullosa de ella, la gente está inventando cosas. Pero yo con Francisca Maira somos amigas”, continuó explicando, enfatizando en que “los rumores son rumores”.

“No todo lo que ustedes ven en redes sociales, son redes sociales, no es la vida real”, cerró Valentina sobre esta polémica que se encendió algunas semanas atrás, cuando fue captada celebrando el cumpleaños de Cony Capelli, rival de de Maira en el reality Gran Hermano Chile.

Irónico video de Fran Maira

Luego de los registros del mencionado cumpleaños, se comenzó a especular con el supuesto fin de la amistad entre la Guarén y Fran.

De hecho, fue esta última quien habló primero sobre el tema a través de sus historias de Instagram, cuando respondió la siguiente pregunta de un seguidor: “¿Cuándo te veremos con La Guarén?”.

“No me van a ver nunca más con La Guarén, porque me cambió por su nuevo grupo de amigos, así que nada que hacer… chu… Si estás viendo esto espero que seas muy feliz con tu gente nueva”, dijo Fran ene se entonces.

“La Guarén está viviendo su volá, su minuto de fama. Sólo voy a decir que nadie conoce tu ho.. como yo, nadie más te va a limpiar el poto, nadie más te va a duchar”, aseveró.

“¿Quién va a estar ahí cuando te caigas? Porque recuerda, Guarén, están todos en las buenas cuando brillas, pero en las malas…”, agregó Fran.

Finalmente, en ese momento Maira cerró con un recado para Valentina: “Espero verte pronto, Guarén. Soy Francisca, no sé si te acuerdas de mí, fui tu mejor amiga por siete años hace poquito”.

Síguenos en