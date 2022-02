SERIE | The Challenge All Stars

El estreno de esta semana en Paramount+ es un nuevo reality de competencia, donde un grupo de personas deberán enfrentar distintos desafíos ambientados en las montañas de la Cordillera de los Andes en Argentina. Quien resulte ganador se llevará el gran premio de $500 mil dólares.

Puedes ver sus 10 capítulos a través de Paramount+. Revisa el trailer aquí.

PELÍCULA | La Verdad Oculta

En una semana es el Super Bowl LVI, la final del fútbol americano que tendrá un show junto a Eminem, Snoop Dog, Mary J. Blige, Kendrick Lamar y Dr. Dre. Para hacer la previa, recomendamos La Verdad Oculta (Concussion).

En esta cinta estrenada en el 2016, Will Smith interpreta al médico Bennet Omalu, un forense que, luego del suicidio de un ex jugador de la NFL, descubre la cruda verdad de lo que le puede pasar al cerebro humano, tras ser expuesto a miles de golpes y choques de cabeza mientras juegan al deporte más popular de Estados Unidos. Su investigación es tan cierta como impactante, por lo que deberá no solo luchar contra la popularidad del deporte, también contra el poder de quienes quieren silenciarlo sin pensar en la salud de los jugadores tanto activos como retirados.

La Verdad Oculta está disponible en Netflix. El trailer puedes verlo aquí.

PELÍCULA | A través de mi ventana

Basada en la exitosa novela de la venezolana Ariana Godoy, la adaptación nos trae una historia de romance entre dos vecinos muy diferentes: Ares (Julio Peña), quien sin tener Internet en su casa tiene que entablar una conversación con Raquel (Clara Galle), quien obsesionada con él, lo ayuda inmediatamente.

La historia fue creada en la aplicación de lectura Wattpad y obtuvo más de un millón de visitas antes de que la editorial Random House la incluyera entre sus ediciones.

A través de mi ventana ya está disponible en Netflix. Aquí puedes ver su trailer.

SERIE | Pam & Tommy

La serie más comentada de la temporada aborda uno de los escándalos más polémicos de la década de los 90, que protagonizó una pareja icónica: la actriz Pamela Anderson y el baterista de Mötley Crüe, Tommy Lee.

En esta producción podemos ver cómo ambos deben enfrentar la filtración de un video íntimo en los años en que internet comenzaba lentamente su influencia como medio de información.

Los primeros tres episodios se pueden encontrar desde esta semana en la plataforma Star Plus. Puedes revisar el trailer aquí.

MÚSICA | La Renga – “Alejado de la Red”

Los rockeros argentinos de La Renga rompen su silencio después de ocho años y presentan su esperada nueva colección de canciones. Grabado en parte durante la pandemia, la placa incluye 9 temas y no solo está disponible en plataformas digitales, sino que también llegará a tiendas en vinilo y una edición limitada en pendrive.

La banda además tiene programado su regreso a Chile para el próximo 16 de julio con un show en el Movistar Arena. Las entradas están disponibles en Puntoticket.

MÚSICA | Red Hot Chili Peppers – “Black Summer”

Saliendo al paso de una serie de rumores, el cuarteto californiano anunció el lanzamiento de su nuevo disco, Unlimited Love, para el próximo 1 de abril. El trabajo marca el regreso oficial del emblemático guitarrista John Frusciante, quien abandonó el grupo el 2009.

El primer single, “Black Summer”, ya está disponible en todas las plataformas y ya ha sido celebrado por sus seguidores al rescatar lo mejor del sonido icónico de la banda.

Otros lanzamientos musicales: Korn – “Requiem” (Disco) | Mitski – “Laurel Hell” (Disco) | Bastille – “Give Me The Future” (Disco) | Rosalía – “SAOKO” (Single) | Young Cister y Duki – “DOLCE” (Single) | Liam Gallagher – “Everything’s Electric” (Single) | Lanza Internacional y Juliana Gattas (Miranda!) – “Mientras duermes” (Single) | Machine Gun Kelly – “emo girl” (Single)

SERIE| Estamos Muertos

El pasado 28 de enero se estrenó una llamativa serie a través de Netflix. Si te gustó Tren a Busan y su segunda parte, Península, entonces esta producción es para ti. Corea del Sur apostó nuevamente por los zombis y trajo a la plataforma la adictiva Estamos Muertos, que gira en torno a un grupo de estudiantes que termina atrapado en su propia escuela luego que se propagara un virus que convierte a sus amigos y profesores en muertos vivientes.

A lo largo de sus 12 capítulos, los adolescentes hacen de todo para sobrevivir mientras batallan con sus propias luchas internas. El drama coreano está basado en el webtoon Naver Now at Our School, de Joo Dong-geun, que cuenta con 130 capítulos, por lo que podría haber All of Us Are Dead para rato.

¿Repetirá el éxito de El Juego del Calamar? Estamos muertos consta de 12 capítulos, cada uno de una hora aproximadamente, y está disponible en Netflix. Mira el trailer aquí.

PELÍCULA | Un amor memorable

Una conmovedora película dramática protagonizada por Colin Firth y Stanley Tucci es parte de los estrenos destacados de Paramount+ en este mes.

“Un amor memorable” (Supernova, en su título original) relata el viaje que emprenden Sam y Tusker, luego que a éste último se le diagnostica demencia. Para aprovechar el tiempo que les queda para compartir experiencias, deciden volver a recorrer los lugares y reencontrarse con las personas que marcaron sus vidas.