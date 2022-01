SERIE | Yellowstone

Uno de los fenómenos televisivos del último tiempo es Yellowstone, serie de Kevin Costner que comenzó su cuarta temporada en noviembre pasado con audiencias cercanas a las que logró en su momento Game of Thrones.

¿De qué trata? La producción cuenta la historia de la familia Dutton, comandada por John (Costner), propietario del rancho ganadero más grande de EE.UU., y que debe hacer esfuerzos para proteger sus tierras ante distintos intereses y enemigos.

Las cuatro temporadas producidas hasta ahora se pueden ver a través de Paramount +.

CINE | Encanto

El reciente estreno de Disney, muestra el verdadero significado de ser familia. Inspirada en el realismo mágico de García Márquez, la historia relata la vida del clan colombiano Madrigal, una familia compuesta por personas con dones extraordinarios, que los hacen diferentes al resto del pueblo. Desgraciadamente, su protagonista Maribel, no encaja en esa vida e intenta a toda costa sentirse parte del clan.

Un simbólico largometraje, con raíces latinoamericanas muy presentes. Actualmente, tras dejar las salas de cine, se puede encontrar en la plataforma Disney+.

ESPECIAL MUSICAL POR TV | Lady Gaga y Tony Bennett

En el marco del 95° cumpleaños de la leyenda de la música, Tony Bennet, se registró en el Radio City Music Hall de Nueva York una memorable presentación que se estrena esta semana: One Last Time: An Evening with Tony Bennett y Lady Gaga.

La dupla se luce en este show con una serie de clásicos del jazz y la música popular, incluyendo “The Lady is a Tramp”, “Love for Sale” y “Fly Me To The Moon”.

Su estreno se podrá ver este viernes 21 de enero, después de El Discípulo del Chef en las pantallas de Chilevisión.

MÚSICA | Years & Years – “Night Call”

Con diversas fuentes de inspiración, como su rol como Ritchie en la serie It’s A Sin y el fallecimiento de abuela, el artista británico Olly Alexander se deja llevar hacia un mundo de fantasía, envuelto en pistas altamente bailables con espíritu french house, en su tercer disco Night Call. Destacan entre sus tracks los singles “Crave” y “Sweet Talker” (ft. Galantis).

Escúchalo en Spotify.

Otros lanzamientos:

CINE | Spencer

Esta semana llegó a las salas de cine de todo Chile, Spencer, la esperada nueva cinta del director chileno Pablo Larraín, en la que reimagina uno de los momentos más oscuros de la vida de Diana de Gales: cuando decide romper definitivamente con el príncipe Carlos y, en paralelo, con la Corona Británica.

El film, realizado como una “fábula basada en una tragedia real” tiene a Kristen Stewart en el rol protagónico de Lady Di.