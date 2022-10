¿Vas a ver a Guns N’ Roses? Estos son los horarios, accesos y el posible setlist de la banda

Este miércoles 5 de octubre es el esperado concierto de regreso de Guns N’ Roses, quienes vuelven a nuestro país en el marco de su gira We’re F’N Back! Tour.

La gira reúne a los tres integrantes históricos del grupo, el vocalista Axl Rose, el guitarrista Slash y el bajista Duff McKagen, quienes se presentarán junto a Dizzy Reed, Richard Fortus, Frank Ferrer y Melissa Reese en el Estadio Nacional.

La banda llegó durante horas de este martes a Chile en un vuelo privado y se están hospedando en el hotel Mandarín Oriental, en Las Condes.

El show está a cargo de la productora The FanLab y se estima que será de larga duración, es decir, por cerca de 3 horas donde los fanáticos podrán disfrutar de sus grandes éxitos, como Welcome To The Jungle, November Rain o Paradise City.

Horarios

Apertura de puertas: 15 horas.

Frank’s White Canvas: 18:30 horas.

Molotov: 19:30 horas.

Guns N’ Roses: 21 horas.

Accesos

Avenida Pedro de Valdivia: Cancha preferencial.

Avenida Grecia: Cancha general, galería, andes, pacífico lateral, tribunas pacífico, silla de ruedas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The FanLab (@thefanlabcl)

Posible setlist

It’s so easy

Mr. Brownstone

Chinese Democracy

Slither (cover)

Welcome to the jungle

Better

Reckless Life

Double talking’ jive

Live and let die (cover)

Estranged

Shadow of your love

Rocket queen

You could be mine

Attitude

Absurd

Hard Skool

Civil War

Sorry

Solo de guitarra de Slash

Sweet Child o’ Mine

November rain

Wichita Lineman (cover)

Knockin’ on heaven’s door

Nightrain

Coma

Patience

Don’t cry

Paradise city

Cabe destacar que Guns N’ Roses ya tocó en Uruguay y Argentina, países en los que presentaron gran parte de su repertorio.