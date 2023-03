Habla joven atropellado en video de Karla Melo: “Nos reímos, pero pudo haber sido grave. La saqué barata”

Un tremendo susto fue el que vivieron un grupo de amigos en Río de Janeiro, Brasil, quienes estaban encabezados por la reconocida actriz nacional Karla Melo.

Hace algunos días, la artista publicó un video en sus redes sociales en el que estaban listos para disfrutar de la noche carioca, pero en el epílogo del registro uno de sus cercanos fue atropellado por una motocicleta.

Se trata de Lucas Caro, quien afortunadamente admitió estar bien tras el impacto. “Ahora nos reímos, pero pudo haber sido grave. La saqué barata”, reveló.

En entrevista con LUN, el joven de 27 años relató que todo ocurrió el lunes tras querer acercarse a un tradicional puesto que vende micheladas en la calle.

“Nos pusimos a caminar, cruzamos en verde y sentí una bocina. Pensé que lo que fuera iba a frenar, pero giro la cabeza y ya veo la moto encima. Atiné sólo a poner el cuerpo rígido. Se me enganchó una mano en uno de los espejos y me arrastró por unos metros. Yo salí volando y aterricé con el trasero”, señaló.

“Fue todo caótico”

El comunicador audiovisual de profesión contó que el conductor y su acompañante también se cayeron y que “fue todo caótico. No estaba sangrando, vi para atrás y estaba la moto en el suelo y mis amigas me dijeron que el espejo salió volando, yo me lo quería guardar como trofeo”.

“Los brasileños en moto se enojaron (…) Nos fuimos, se me acercó una chica y nos dijo que ellos siempre hacían esto cuando chocaban. Se iban sin responder”, agregó.

Tras el mal rato, Caro sostuvo que igualmente fueron a un bar y que pidió hielo para ponerse en una de sus manos. Minutos más tarde, comenzaron los dolores.

“Cuando bajó la adrenalina, ya sentí dolores en una pierna, en el empeine. Una amiga es enfermera, así que me dijo que tomara keterolaco cada ocho horas”, añadió.

Por último, Lucas afirmó que “tengo un mini moretón en el costado derecho. Me duele, jaja. Me río porque es tragicómico. Como el video se hizo viral, tuve que llamar a mi familia para decirle que estaba bien, tomando caipiriña en la playa”.