¿Hablaba de Coni? Lucas reveló que se siente atraído por otra compañera de Gran Hermano

Una sincera conversación tuvo Lucas con Alessia en la que le dijo que sentía que la libido entre los participantes era mayor a la que existía antes de su reingreso a Gran Hermano Chile. Mientras ambos jugadores abrían sus corazones, una particular confesión llamó la atención de los seguidores del reality de CHV. “Yo estoy respirando, mirando al piso y pensando ‘esto no puede ocurrir’, ‘esto no puede ocurrir’, ‘no tiene que ocurrir’, ‘uno tiene que ser consecuente’”, le decía Lucas a su compañera. A lo que Alessia contestó: “A ti te encanta la Coni“. Palabras que encendieron las redes sociales donde comentaron el supuesto triángulo entre Fran, la ex bailarina y el influencer.