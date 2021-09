Tras una extensa batalla legal por recuperar la tutela, durante este miércoles se dio un importante paso en la historia de la cantante estadounidense Britney Spears, quien lleva por más de 13 años bajo el control absoluto de su padre, Jamie Spears, quien controla desde sus finanzas hasta su vida personal.

De acuerdo con la información entregada este miércoles por la revista estadounidense Variety, fue la jueza Brenda Penny la que dictaminó que desde ahora, Jamie perderá la tutela de la artista de manera inmediata, dejándola libre.

Cabe destacar que si bien el hombre ya había accedido a dejar de lado este rol, pero aquello no iba a ocurrir hasta una audiencia que estaba programada para enero del próximo año.

Por el momento, será el contador John Zabel quien sustituya temporalmente al progenitor de la vocalista en el control de su patrimonio y decisiones financieras. Esta asignación permanecerá intacta hasta que se determinen los próximos pasos.

Con respecto al destino de la tutela, la Justicia aún no ha tomado una determinación. Sin embargo, Matthew Rosentgart, el abogado de la intérprete de Oops I did it Again explicó que esta última "estaba de acuerdo con su curso de acción propuesto de suspender primero a su padre y luego terminar la tutela, lo que sería lo mejor para ella".

Recordemos que a mediados del presente año, Britney rompió el silencio, entregó un conmovedor testimonio y comenzó a hablar abiertamente acerca de su vida, del complejo caso judicial y del sufrimiento que ha significado su situación, dándole un nuevo impulso al movimiento #FreeBritney en las redes sociales.