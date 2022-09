“Hay una verdad”: Hailey Bieber enfrenta por primera vez acusaciones de haberle “robado” el novio a Selena Gomez

Durante años, la relación de Hailey Bieber y Justin Bieber ha vivido bajo la sombra de la ex del cantante, Selena Gomez.

En una entrevista con el famoso podcast Call Her Daddy, la modelo aseguró que hay dos versiones sobre cómo comenzó su romance con su esposo.

En ese sentido, la sobrina de Alec Baldwin indicó que en ningún caso tuvo algo que ver con mentirle o “robarle” el novio a la cantante.

El extracto de la entrevista fue compartido en el teaser del episodio donde saldrá Bieber, quien se refirió a las acusaciones de haberse metido en la relación de ambos, tal como acusó Selena en una de sus canciones Lose You to Love Me.

“¿Alguna vez estuviste con Justin de manera romántica al mismo tiempo que Gomez?”, pregunta directamente la conductora del programa.

En respuesta, Bieber dijo que “esto es una locura. Literalmente nunca he hablado sobre esto. Nunca. Mucho del odio que he recibido es porque creen que ‘Oh, te lo robaste’. Pero la gente debería saber la verdad, porque hay una verdad”.

De acuerdo a las redes sociales del programa, el podcast estará disponible este miércoles 28 de septiembre.

THIS WEDNESDAY 9/28 Hailey Bieber opens up about the public-generated controversy between her and her husband's ex. Hailey makes it clear she wants to discuss this one time and one time only…on Call Her Daddy. pic.twitter.com/TXuc5WuXBg

— Call Her Daddy (@callherdaddy) September 27, 2022