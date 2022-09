Hailey Bieber y rumores de que “le quitó” Justin Bieber a Selena Gomez: “No soy de meterme en relaciones”

Tras años de rumores, Hailey Bieber despejó las dudas sobre el inicio de su relación con Justin Bieber y la posibilidad de haberle “robado” el novio a Selena Gomez.

En una entrevista con el famoso podcast Call Her Daddy, la modelo aseguró que en ningún caso le quitó la pareja a la cantante.

“¿Alguna vez estuviste con Justin de manera romántica al mismo tiempo que Gomez?”, le preguntó directamente la conductora del programa.

En ese sentido, la sobrina de Alec Baldwin indicó que “esto es una locura. Literalmente nunca he hablado sobre esto. Nunca. Mucho del odio que he recibido es porque creen que ‘Oh, te lo robaste’. Pero la gente debería saber la verdad, porque hay una verdad”.

Continuando con la idea, expresó que “cuando él y yo comenzamos a salir o algo así, él nunca estuvo en una relación, nunca en ningún momento”.

“No hace parte de mi carácter meterme en la relación de alguien más. Simplemente nunca haría eso”, aseguró.

Recordemos que Hailey Bieber salió con el cantante en 2016 antes de que terminara la relación y luego volviera a retomarla con Selena.

Al respecto, señaló que sabe “cómo se ve desde afuera y hay mucha percepción allí. Pero esa fue una situación en la que sé con certeza que era lo correcto para ellos cerrar esa puerta”.

“No estaban en una relación en ese momento, pero por supuesto que hay una historia muy larga allí. Y no es mi relación”, añadió.

Pero eso no es todo, porque además, Bieber detalló que habló con Selena después de casarse con Justin. “Es por eso que digo que todo es respetuoso”, dijo Hailey.

Episode is LIVE. Watch on Spotify now: https://t.co/X1mnnhRFMn pic.twitter.com/9dgz46bCd2

— Call Her Daddy (@callherdaddy) September 28, 2022