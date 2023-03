¿Hailey vs Selena? Lo que hay detrás del drama entre ambas figuras que se ha tomado las redes sociales

Si buscas el nombre de Hailey Bieber o el de Selena Gomez, de seguro se te abrirán millones de publicaciones, comentarios y videos sobre un drama cibernético que data de hace cerca de diez años.

Esto debido a la relación que mantuvo la cantante a comienzos de la década pasada con el artista canadiense Justin Bieber, actual esposo de la modelo.

Tanto ha sido, que la misma Gomez tuvo que salir a través de su Instagram personal a pedir a sus fanáticos que detuvieran los mensajes de odio hacia la modelo.

“Nadie debería tener que experimentar el odio o la intimidación. Siempre he abogado por la amabilidad y realmente quiero que todo esto termine”, señaló la intérprete de Hand To Myself en sus historias.

El origen

Luego de varias pausas y reconciliaciones, la relación entre Selena y Justin puso su punto final para el año 2018. Cinco meses después, el cantante anunciaba su matrimonio con Hailey Bieber.

La cantante ha admitido en su documental Mi mente y yo las consecuencias que esa ruptura amorosa le trajo a su vida, ya que reconoció una serie de abusos emocionales por parte de su ex pareja. Sin embargo, Gomez ha dejado en claro que ya es un tema superado para ella.

Desde entonces, los fanáticos se dividieron en el mundo del internet en dos bandos sin reconciliación: el lado de Selena o el lado de Hailey.

Una supuesta enemistad que ambas han desmentido en distintas ocasiones, pero que recientemente volvió a salir a flote y que, al parecer, tiene que ver con la presencia de una tercera persona: Kylie Jenner.

Las cejas laminadas

Y es que la pugna se volvió a encender a principio de este año, cuando la modelo publicó un video en sus redes junto a su amiga Kendall Jenner y la cantante Justine Skye.

En este, el trío aparecía haciendo lip sync de una frase que decía “no digo que se lo mereciera, pero el momento de dios siempre es el correcto”.

El registro fue borrado horas más tarde por la ola de críticas que afirmaron que era una indirecta hacia la cantante por los comentarios que circulaban por su aspecto físico.

Y así suma y sigue. En febrero pasado tras la publicación de un TikTok por parte de la protagonista de Los Hechiceros de Waverly Place, en el que bromeó sobre un accidente en sus cejas: se las había laminado en exceso.

Casualmente, al rato después, Kylie Jenner subió una foto suya con la frase “¿Fue una accidente?”, lo que no dejó indiferentes a los fanáticos.

Pero la guinda de la torta vino más tarde, cuando la esposa de Bieber publicó una captura de pantalla en su cuenta de Instagram en la que se le veía con Jenner mostrando los primeros planos de sus cejas.

Debido a esto, los fans teorizaron que podría haberse tratado de una burla en conta de la ex chica Disney. Sin embargo, un día más tarde, la modelo desmintió el rumor señalándolo como casualidad, lo que fue secundado por Gomez.

Ese mismo día, esta última anunció su retiro momentáneo de las redes sociales a través de una transmisión en vivo por TikTok. “Tengo 30 años, soy demasiado vieja para esto”, dijo entonces.

Días más tarde, Hailey publicó una historia en la que sonaba Calm Down de Rema, pero la versión sin la participación de Selena, lo que para muchos era otra indirecta al drama.

¿Hay realmente enemistad?

A pesar de todo este historial de rumores, ambas han desmentido una disputa. Por su parte, Selena ha pedido en numerosas ocasiones que se detenga el hostigamiento en contra de la modelo e incluso se ha declarado su fan.

Además, en septiembre pasado, Hailey dio una entrevista en el podcast Call Her Daddy, donde afirmó que estaban en buenos términos.

Incluso, en octubre pasado ambas causaron revuelo tras ser fotografiadas en la gala del Museo de la Academia.