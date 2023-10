Durante este Halloween, Paramount+ se convierte en el destino definitivo para una noche de terror inolvidable.

Desde clásicos de culto hasta las últimas entregas del cine de terror. Esta selección especial de películas transita por lo escalofriante, lleno de sustos, sobresaltos y sorpresas, todas disponibles en Paramount+.

Explora un mundo de criaturas sobrenaturales, espíritus vengativos y oscuros secretos que acechan en la oscuridad.

Halloween en Paramount+: Las 8 películas de terror que no te puedes perder

Cementerio de Animales: El Origen (Pet Sematary: Bloodlines, 2022)

Director: Greg Nicotero.

Elenco: Benedict Cumberbatch, Bill Skarsgård, David Duchovny.

Esta película explora la historia de Jud Crandall, un personaje icónico de la obra original. Situada en 1969, muestra a un joven Jud enfrentándose a un antiguo mal que amenaza su pueblo. Basada en la novela de Stephen King, Pet Sematary: Bloodlines es una precuela aterradora que agrega profundidad al universo del autor.

Un Lugar en Silencio (A Quiet Place, 2018)

Director: John Krasinski.

Elenco: Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds, Noah Jupe.

John Krasinski da el salto de actor a director aclamado con este impactante éxito de 2018. En esta película, él y su esposa en la vida real, Emily Blunt, interpretan a una familia que debe protegerse de criaturas asesinas que cazan por el sonido. La ingeniosa premisa convierte los sonidos del espectador en herramientas de terror, creando una experiencia intensamente emocional y aterradora.

Sonríe (Smile, 2022)

Director: Parker Finn.

Elenco: Jesse Plemons, Esther Povitsky, Tilda Swinton.

La sorpresa de terror del 2022. Smile, rápidamente se convirtió en un éxito tanto de taquilla como de crítica. La película, que inicialmente estaba destinada a ser exclusiva para streaming, captura la esencia del horror con una historia que desencadena eventos aterradores en un pequeño pueblo. Ahora disponible en Paramount+, Smile ofrece una experiencia de horror que no te puedes perder.

Scream VI (2023)

Directores: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett.

Elenco: Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette.

¿Qué tal una nueva película de terror para Halloween? ¿Por qué no la adición más reciente a la franquicia, Scream 6? A pesar de críticas mixtas, esta nueva entrega sigue a un grupo de amigos sobrevivientes del legado de Ghostface, mientras intentan escapar de su pasado mudándose a Nueva York. Con una mezcla de terror y suspenso, Scream 6 ofrece una experiencia slasher moderna y emocionante.

Obsesión Desconocida (Significant Other, 2022)

Directora: Emma Seligman.

Elenco: Daniel Kaluuya, Zoe Kazan, Ben Platt.

Significant Other, es una película de ciencia ficción y supervivencia que sigue a una pareja en un viaje de mochileros en el Pacífico Noroeste. Se enfrentan a eventos siniestros que revelan oscuros secretos sobre el lugar. Con actuaciones convincentes y una trama intensa, esta película del 2022 es una joya escondida del cine de horror actual.

Huye (Get Out, 2017)

Director: Jordan Peele.

Elenco: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener.

Get Out es parte de la nueva ola de películas contemporáneas que no solo buscan asustar, sino también inyectar análisis y denuncia social en su narrativa. Presenta a Chris, un joven fotógrafo exitoso y que se encuentra en una relación interracial, que visita a la familia de su novia. A medida que eventos extraños se desarrollan, la película cuestiona las tensiones raciales y sociales de manera aterradora y reflexiva.

Pesadilla en el Infierno (Ghostland, 2018)

Director: Pascal Laugier.

Elenco: Crystal Reed, Anastasia Phillips, Emilia Jones.

Ghostland es una joya oculta dentro del género de terror. La historia sigue a Colleen y sus hijas, quienes heredan una casa de su tía. La primera noche se convierte en una pesadilla cuando se enfrentan a asesinos. Con escenas de alta tensión, esta película de 2018 dirigida por Pascal Laugier mantendrá a los espectadores al borde de sus asientos.

Cerdita (2019)

Directora: Carlota Pereda.

Elenco: Laura Galán, Jimina Sabadú, Julio José Iglesias.

Cerdita es una producción española que aborda el acoso y la violencia física en la vida de Sara, una joven constantemente burlada por su peso. Cuando un extraño secuestra a las chicas que la intimidan, Sara se encuentra en una situación moralmente desafiante. La película ofrece una perspectiva inquietante sobre el acoso escolar y presenta dilemas morales cautivadores.

