Halsey compartió una foto que ha revolucionado las redes sociales.

En su cuenta de redes sociales, la cantante publicó la primera imagen de ella junto a su hijo recién nacido.

“Agradecimiento por el parto más excepcional y eufórico. Empoderada con el amor“, escribió en un breve mensaje.

Junto a esto, añadió “Ender Ridley Aydin”, el nombre de su hijo, y “7/14/2021”, la fecha de su nacimiento.

El nombre de la autora de You should be sad, Colors y Clementine, entre otras, rápidamente se posicionó como tendencia en Twitter.

En la mencionada foto, se ve a la artista junto al padre de su hijo, el guionista Alev Aydin.

En tan solo una hora, la imagen lleva más de 2.500.000 me gusta y cientos de comentarios.