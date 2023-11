Hans conoció confesión de amor de Eskarcita y así fue su reacción: “Pensaba que era broma”

Hans Valdés visitó el panel de Gran Hermano Chile este domingo, a una semana de su eliminación, donde evaluó su participación en el reality y reaccionó a la tierna declaración de amor de Scarlette Gálvez.

La jugadora, conocida en redes sociales como Eskarcita, acudió a El Confesionario para manifestar sus sentimientos hacia el joven oriundo de Constitución.

“Venía a desahogarme un poquito (…) Siempre que me sacan el tema me pongo tan cabizbaja, por el hecho de que te guste alguien, no pase nada y tener que verlo todos los días, es estresante. No sé cómo hacerlo para lidiar con ese sentimiento“, expresó Gálvez en esa oportunidad.

Hans reaccionó a los sentimientos de Eskarcita

Mientras mostraban las imágenes, el futbolista se expresó sorprendido: “La verdad es que en su momento pensaba que era una broma sus sentimientos“.

“¿No abriste esa puerta porque tenías algo que resolver o porque Scarlette no te gusta nomás?”, preguntó Bolocco, a lo que el joven afirmó que “la verdad fueron por dos cosas”.

“El primer motivo es que tenía una relación afuera, que no sabía si iba a haber algo más allá con Scarlette. Además, respetar a la persona que tenía pendiente mi relación”, se sinceró.

Asimismo, Hans reconoció que “no quería tener algo dentro del reality. La verdad es que mostrar ese lado de mí en televisión no me habría gustado”.

