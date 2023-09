Hans colapsó y reveló sus deseos de salir de Gran Hermano: “No quiero que mi familia me vea mal”

Las cosas han tenido un giro en Gran Hermano Chile y los integrantes de la pieza del after ahora son minoría. Una situación que mantiene a Alessia, Jorge y Hans cabizbajos, pensando incluso en renunciar al reality y abandonar el premio millonario.

Así lo manifestó abiertamente el joven oriundo de Constitución, quien le confesó a sus compañeros que “ya siento que estoy en mi límite”.

¿Qué dijo Hans?

Ante esto, Jorge simplemente le indicó que, en ese caso, “lo mejor es dar un paso al costado”, descartando que sea él quien esté nominado en la placa de esta semana.

“Confío en que sí y que la gente me elimine”, respondió. “No quiero que mi familia me vea mal, o sea ya me está viendo mal, pero ya más allá… no sé qué ganaríamos con estar acá”, continuó.

De todas maneras, Valdés tuvo un solo inconveniente al momento de pensar en renunciar, afirmando que “no me quiero ir por la puerta de atrás”.

A modo de consuelo, el Míster Chile le aseguró que eso no pasaría y reiteró su apoyo en caso de que decida irse. “Siento que cuando tení la corazonada, lo único que tení que hacer es pensar en ti nomás”, le señaló.

“Lo que puedes ganar no compensa que estés así”, agregó.

Finalmente, mientras estaba visiblemente afectado y limpiando sus lágrimas, Hans sostuvo que el dinero lo ayudaría para el futuro, “para lo que venía a buscar para mi familia, pero todo está afuera, ahí está la vida“, cerró.

