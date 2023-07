Hans le reveló a Jennifer lo que pretende hacer cuando vuelva a Constitución: “Ayudaría a que tengan un techo”

Una sincera conversación tuvieron este martes Hans Valdés y Jennifer Galvarini en Gran Hermano Chile, donde hablaron sobre lo que han vivido y han visto a lo largo de su vida.

Los jugadores se fueron a un costado de la piscina para reflexionar acerca de lo que se da en diferentes partes del país. Por ejemplo, La Pincoya Sin Glamour afirmó que en Chiloé “hay muchas lolas que están caídas en el alcohol”.

“Es una lástima, son chicas lindas y no pueden salir de eso. En la calle pasan miles de cosas. Son abusadas. Se golpean, se pegan o se las llevan detenidas”, señaló.

“A esas personas las ayudaría”

Tras escuchar esto, el joven de 18 años relató que “allá en Constitución hay, en el terminal sobre todo, gente de la calle que cuando llueve se tapa con cartón”.

En ese instante, Hans reveló lo que pretende hacer una vez que regrese a su tierra natal. “Creo que si llegara, y me fuera bien, yo creo que a esas personas las ayudaría a que tengan un techo”, dijo.

Jennifer valoró esto y le recomendó al futbolista que “uno tiene muchos sueños y a veces no alcanza, pero por último que lleves un par de monedas y hacer una sopa”.

“Y te sientes bien. Vas al supermercado a comprar un pan con un quesito y se lo vas a entregar. Lo van a valorar mucho y uno se siente mejor. Yo veo a esas personas y es como si mi abuelo estuviera ahí”, contestó Valdés.

El oriundo de la Región del Maule no se quedó ahí y lanzó una reflexión sobre varios de sus compañeros. “Aquí los chiquillos no han visto eso. No han visto lo que pasa afuera o a las personas que lo están pasando mal”, indicó.

Finalmente, Galvarini dejó cordialmente invitado a Hans y a sus seres queridos a Chiloé, a quienes les quiere presentar a su madre, a su hermano Juanito y a sus sobrinos.

“Te van a caer la ra… Son puras viejas trabajadoras”, sentenció La Pincoya.