Hans se atrevió y envió tierno mensaje a su polola: “Cuando salga vamos a…”

El jugador de Gran Hermano Chile, Hans Valdés, dejó su timidez de lado y aprovechó las cámaras del reality show para enviar un tierno saludo de cumpleaños a su polola, quien se encuentra en Constitución. “Amor, te quiero mandar un saludo, que disfrutes tu día y la pases muy bien con tu familia. Este cumpleaños no lo vamos a pasar juntos, pero cuando salga vamos a disfrutar cada momento. Muy feliz cumpleaños y te amo mucho”, dijo el joven futbolista. Luego recibió las bromas de Jennifer Galvarini, quien escuchó atentamente el mensaje de Hans. “El hombre me mira a mí, cuando me baño acá al desnudo. Así que eso, beso a la trompa”, dijo la participante conocida como “La Pincoya”.