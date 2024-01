Hans Valdés apuntó contra el Gobierno tras robo de maleta: “No existe seguridad en el país”

Hans Valdés lanzó una dura crítica contra el Gobierno por el manejo en términos de seguridad, luego de que sufriera el robo de sus pertenencias desde el automóvil de la influencer Ignacia Antonia.

De hecho, se detuvieron apenas unos minutos en un local de comida rápida para bajar a comprar cuando los delincuentes abrieron la camioneta y se llevaron sus maletas.

El descargo de Hans Valdés tras sufrir un robo

“Es fome, porque siempre hablan de Paz Ciudadana y hablan de que la delincuencia se va a acabar y las cosas siguen igual”, fue como el ex chico reality comenzó su crítica con Página 7.

“No tenían ni cámaras, no había seguridad, había solo un guardia. Es fome eso, que no haya seguridad en tiendas grandes como un McDonald’s y una bencinera. Es fome que no exista seguridad en el país”, agregó.

Incluso, el ex participante de Gran Hermano Chile apuntó a que las medidas adoptadas por el gobierno para combatir la crisis de seguridad no serían suficientes: “Nos robaron, y así como nos roban a nosotros, a miles de personas más”, criticó.

“No son seguras las medidas, por algo hay tantos robos y asaltos”, cerró Valdés.

