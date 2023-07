“Estar en mi casa y…”: Hans Valdés sorprendió al contar una de las cosas que más extraña

“Me emociona estar aquí cumpliendo un sueño”. Así se presentó Hans Valdés en el estreno de Gran Hermano Chile, reality en el que rápidamente se ganó el cariño de varios de sus compañeros.

Sin embargo, el oriundo de Constitución ha admitido en más de una ocasión que extraña varias cosas de su vida cotidiana, entre los que lógicamente están estar con su madre, sus hermanos y su pareja.

Ahora, el futbolista reveló en una conversación con el Bambino y Alessia Traverso un desconocido detalle que echa de menos, el cual tiene que ver con sus gustos.

“Extraño estar en mi casa y poner la música que quiera a todo chancho. Oh, como extraño eso”, señaló en una distendida charla en la que hablaron de redes sociales y particulares placeres.

Tras escucharlo, Fernando Altamirano afirmó que el extraña “comer la hu… que se me ocurra y sin que me digan ‘esto no más'”, haciendo referencia a los límites que se ponen en la casa para evitar que falte la comida.

“Y comerse toda la olla, jaja”, agregó Hans, todo esto justo después de que los tres involucrados disfrutaran de una merienda en la que también estuvo Francisca Maira.

Finalmente, tanto Valdés como el Bambino concluyeron que parte de lo que más quieren hacer es jugar a la pelota, ya que ambos son reconocidos fanáticos del deporte rey.