Mamá de Hans y el secreto tras el apoyo recibido en GH: “Me dicen que es un buen niño, con valores”

Si hablamos de los favoritos de Gran Hermano Chile, Hans Valdés de seguro se encuentra entre los primeros tres. Así lo han dejado ver los fanáticos de redes sociales, donde han elogiado la personalidad del joven oriundo de Constitución.

Y por supuesto, su familia está muy emocionada por su participación en el programa. Su madre, Yesenia Gutiérrez lo apoya constantemente desde su hogar a través de redes sociales, donde se encarga de hacerle barra a su hijo para que permanezca en el estelar de Chilevisión.

“He visto tantas muestras de cariño del país y de Argentina, Uruguay y Estados Unidos, que sabía que el público lo salvaría. Constitución está revolucionada. Me dicen que lo apoyan porque es un buen niño, con valores“, contó Yesenia en conversación con LUN.

Además, agregó que le llegaban muchos elogios por cómo había criado al joven de 18 años. “Me felicitan porque lo he hecho bien como mamá“, dijo.

En ese sentido, cuenta que durante la pandemia cuando ella debía salir a trabajar, Hans se quedaba todo el día con su hermanita, le daba desayuno y almuerzo, y la cuidaba como un padre.

“Es un tremendo hijo. Se merece lo que le está pasando“, aseguró la modista, quien se sorprendió cuando nominaron a su hijo durante la primera semana.

“Piolita y cero conflictivo”

Sin embargo, una de las cosas que se han dicho del participante es que era muy tranquilo y que no se hacía notar, algo en lo que su madre coincide, pero bajo la argumentación de que esa era parte de su forma de ser. “Él es quitado de bulla, piolita y cero conflictivo“, indicó.

“Lo veo tal cual es, pero también he visto que los demás tienen mucha personalidad. He visto que Hans trata de hablar, pero no lo dejan, porque todos hablan al mismo tiempo. El otro día estaban hablando de fútbol y su pasión es el fútbol. Quería dar su opinión, pero no lo pescaban mucho”, afirmó.

Por lo mismo, señaló que “todos quieren figurar y él es de bajo perfil“.

En relación con su amistad con Mónica Ramos, la participante más longeva del programa, su madre está muy contenta de que alguien lo estuviera cuidando. “Le entrega mucho cariño y se sintió acogido por ella (…) Él busca -me imagino- ese lado materno o más familiar con ella“, agrega.

Al ser consultada sobre si el joven había tejido antes de entrar al programa, su madre aseguró que no, por lo que le había parecido extraño. “Yo creo que debe estar un poco aburrido. En la casa es puro fútbol. Si tuviera una pelota, estaría en eso“, dijo.