Hans reveló a su mamá cuál ha sido su momento más difícil en Gran Hermano: “Estaba súper mal”

Una emotiva celebración de su cumpleaños número 19 tuvo Hans Valdés en Gran Hermano. Pues además de una deliciosa torta, recibió la visita de su madre, con quien regaloneó y se puso al día sobre lo que ha pasado en la vida de ambos durante los últimos 3 meses. En ese sentido, cuando estaban hablando a solas en el patio, el jugador aprovechó de revelarle el momento más difícil que ha vivido dentro del reality: “Estaba mal, después empecé a mejorar y (me sentí) súper bien“, fue parte de lo que relató. “Me he mantenido así, he encontrado esa salida“, tranquilizó también a su madre.