Con una sorpresiva publicación que causó expectación entre sus fans, el cantante británico Harry Styles anunció su tercer álbum solista. Se trata de Harry’s House, un proyecto musical que será estrenado antes de lo pensado.

Mediante una imagen compartida en su cuenta de Instagram, el artista reveló que su lanzamiento será el próximo 20 de mayo y ya se ha dado a conocer que contendrá 13 canciones. Un disco que le sigue a los otros dos que han consolidado su carrera: Harry Styles en 2017 y Fine Line en 2019.

Junto a estos antecedentes que generaron repercusión en la industria musical, consiguiendo más de cuatro millones de me gusta en la red social, el ex One Direction realizó esta publicación con una imagen que corresponde a la portada de Harry’s House.

Lee también: Están tan grandes: Liberan nuevas imágenes de la esperada cuarta temporada de Stranger Things

En esta foto, se puede ver al cantante un tanto confundido, tocando su rostro y en medio de una habitación que parece estar al revés, con un sofá, mesas y lámpara en el techo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @harrystyles

Cabe destacar que el intérprete de Watermelon Sugar regresará a los escenarios el próximo 15 de abril en el festival de Coachella, para luego emprender una gira por Europa y Latinoamérica. De hecho, en Chile tiene agendado un concierto para el 1 de diciembre de 2022.

Paralelamente, en relación a su pronto lanzamiento musical, hay un sitio web creado precisamente para aliviar esta espera. Se trata de You Are Home, donde se pueden conocer más detalles asociados a este nuevo álbum.

En esta plataforma se incluye un video que corresponde a un adelanto de su trabajo, mostrando diferentes imágenes y al artista entrando a un teatro con una escenografía de una casa.

Lee también: El romántico reencuentro entre Silvina Varas y Maxi Ferres que se produjo por una sesión de fotos

Puedes revisar el registro a continuación: