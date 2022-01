El cantante británico, Harry Styles, agendó su esperado regreso a Chile tras cancelar su gira 2020 ante la crisis sanitaria debido al COVID-19.

La superestrella anunció la vuelta a los escenarios con Love On Tour, la que cuenta con fechas en Europa y América. La gira comenzará el 11 de junio en Glasgow, Inglaterra, y finalizará el 10 de diciembre en Brasil.

Durante este miércoles, la productora DG Medios confirmó la nueva fecha para Chile, informando que se realizará el 1 de diciembre en el Estadio Bicentenario.

Si bien el concierto inicialmente contaba con todas las entradas agotadas para el Movistar Arena, la productora confirmó que quienes habían comprado tickets serían reubicados a un nuevo sector o también pueden solicitar el reembolso.

El show reubicado al Estadio Bicentenario tendrá nuevos boletos a la venta el 26 de enero para el sector cancha y para silla de ruedas, sin embargo, aún se desconocen los valores.

En cuanto al show, el intérprete de Watermelon Sugar no viene solo, pues como prometió hace años atrás, su artista invitada especial sería Koffee, quien ganó a mejor álbum de Reggae en los Grammy 2020.

Además, no es la única sorpresa que preparó el cantante para esta semana, ya que también anunció que su nueva música se lanzaría en marzo, sin entregar mayor información al respecto.

I’m so happy to announce that ‘Love On Tour 2022’ is finally coming to the UK, Europe and South America.

Public on sale begins on Friday, Jan 28. Check your venue website for further information about your show, and protocols.

I’m so excited to see you. Thank you, I love you. H pic.twitter.com/M9Wg9AXczA

— Harry Styles. (@Harry_Styles) January 19, 2022