Concierto de Harry Styles en Chile: Cómo llegar, a qué hora abren las puertas y detalles del show de luces

Este jueves 1 de diciembre, después de años de espera, los y las fans podrán reencontrarse con Harry Styles en un concierto que se realizará en el Estadio Bicentenario La Florida.

El espectáculo el británico, ex integrante de One Direction, comenzará a las 21:00 horas. Sin embargo, la apertura de puertas se realizará mucho antes.

Considerando que este show se había pospuesto anteriormente, es necesario tener conocimiento de la siguiente información: Todos los tickets adquiridos para el evento de este 1 de diciembre deben ser actualizados con la nueva fecha y recinto para hacer ingreso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por DG Medios (@dgmedios)

¿Cuáles son los horarios?

De acuerdo con lo detallado por la productora DG Medios, la apertura de puertas será a las 15:00 horas de este jueves.

Mientras que Koffee, artista encargada de telonear al artista principal, iniciará su presentación a las 20:00 para luego, una hora después, permitir el arribo de Styles al escenario.

¿Cómo llegar al estadio?

El Estadio Bicentenario La Florida se encuentra, tal como indica su nombre, en la comuna de La Florida.

Para acudir al recinto donde se realizará este esperado concierto, se pueden considerar diversos medios de transporte. Por ejemplo:

Metro de Santiago : Desde Rojas Magallanes , estación de la Línea 4, caminar hacia el recinto por la calle Enrique Olivares.

: Desde , estación de la Línea 4, caminar hacia el recinto por la calle Enrique Olivares. Buses Red : Micro E10 en estación Vicente Valdés hasta las calles Colombia o México; también sirven las micros E07 o 323 en el Intermodal Bellavista de La Florida y luego caminar por calles Colombia o México.

: Micro en estación Vicente Valdés hasta las calles Colombia o México; también sirven las micros en el Intermodal Bellavista de La Florida y luego caminar por calles Colombia o México. Bicicletas : Hay bicicletero gratuito con previa inscripción.

: Hay con previa inscripción. Vehículos: No es recomendado acudir en auto, ya que el estadio no cuenta con estacionamientos disponibles.

Elementos permitidos

Para acceder al recinto se deberá pasar por diferentes puntos de seguridad que incluye la revisión de la entrada correspondiente. Para ello, es necesario saber que hay ciertos objetos que sí se podrán ingresar sin problema al estadio y son los siguientes:

Bolsos de máximo 30×60 cm.

Baterías portátiles.

Ventiladores personales con cargadores USB.

Sombrillas de mango blando (no metal).

Cartel máximo 43×33 cm y banderas sin hasta de hasta 60×90 cm.

Bolsa botellas vacías.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @harrystyles

Elementos prohibidos

Al contrario del listado anterior, estos son los elementos que no se podrán entrar al recinto y, en caso de portarlos, serán removidos por el personal de seguridad:

Equipamiento para acampar.

Cámaras con lentes intercambiables.

Punteros láser.

Botellas de plástico, vidrio o metal.

Sillas, pisos o elementos contundentes.

Alimentos y bebestibles.

Aerosoles.

Selfie sticks.

Luces durante el concierto

Finalmente, y tal como hemos visto en otras presentaciones, las luces dirán presente durante el concierto.

En este caso, los y las asistentes serán quienes prendan los flashes de sus celulares en momentos precisos del espectáculo y con un color en particular.

Por ejemplo, en la canción As It Was, se encenderán los colores rojos y azul, pero serán divididos por sector.