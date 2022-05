Harry Styles anuncia donación a ONG que lucha contra la violencia armamentística tras tiroteo en Texas

Ante el masivo tiroteo registrado en una escuela de Texas, Estados Unidos, durante el pasado martes 24 de mayo, las reacciones de autoridades y celebridades no se han hecho esperar. Una de ellas corresponde al cantante británico Harry Styles, quien entregó un importante anuncio en sus redes sociales.

El intérprete de As It Was no quedó ajeno a esta balacera que dejó más de 20 muertos, gran parte de ellos niños y niñas, y dio a conocer que parte de los fondos recaudados en su gira por Norteamérica serán donados a una ONG que se dedica a luchar contra la violencia armamentística.

“Al igual que todos ustedes, he estado absolutamente devastado con la reciente cadena de tiroteos masivos en América, culminando con el último ocurrido en el Robb Elementary School de Uvalde, Texas”, comenzó diciendo el ex One Direction.

Por lo mismo, indicó, “en nuestra gira en Norteamérica, vamos a asociarnos con Everytown que trabaja para terminar la violencia de las armas, haciendo una donación para apoyar sus esfuerzos y compartir sus elementos de acción sugeridos“.

El anuncio publicado en su cuenta de Instagram, estuvo además acompañado de una simple y certera frase en su descripción: “Fin a la violencia con armas“.