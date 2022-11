Usará un parche: Captan momento exacto en que Harry Styles recibe un dulce en el ojo durante concierto

Los conciertos de Harry Styles suelen ser noticia, ya sea por sus actuaciones y gestos, o bien por las cosas que ocurren en sus conciertos. Ahora, le llegó un proyectil a uno de sus ojos.

Ocurrió este lunes durante un show en Los Angeles, Estados Unidos, cuando estaba terminando de cantar una de sus canciones, momento en que alguien del público lanzó un objeto que llegó directamente a su globo ocular.

Como es de esperar, el hecho fue rápidamente viralizado en diferentes videos en las redes sociales, en los que se puede captar el momento exacto en que recibe el proyectil.

En los registros, se ve al intérprete de As It Was caminar por la pasarela, hasta que le lanzan un objeto que lo hace llevar la mano a su ojo.

Si bien se le puede ver con un evidente dolor, eso no fue un impedimento para continuar y despedirse de los fanáticos.

Según reportaron los asistentes, el objeto fue un dulce que tenía forma de bola, algo que fue confirmado por Pauli the PSM, integrante de la banda de Styles, quien en una transmisión en vivo señaló que Harry está bien y pidió no lanzar más cosas.

Posteriormente, el ex One Direction se sumó al live y reveló que usará un parche en el ojo durante el concierto de este martes.

📽 ¡Este es el momento en el que le lanzaron algo a Harry y le dió justo en el ojo en el show de ayer en LA!🥺💔 [14.11.22]#LoveOnTourLA pic.twitter.com/oC3BsjpIsI — Harry Styles Bolivia 🇧🇴 (@HarryBolOficial) November 15, 2022