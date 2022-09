Harry Styles rompió el silencio e ironizó sobre supuesto escupo a Chris Pine: Desató las risas del público

Harry Styles había puesto pausa a sus presentaciones en el Madison Square Garden de Nueva York para viajar a Italia y ser parte del estreno de la película que protagoniza junto a Florence Pugh, Don’t Worry Darling, en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

Sin embargo, lo que probablemente no imaginó es que sería parte de una especulación que fue creciendo y creciendo en redes sociales, luego que fuese captado supuestamente escupiendo a su compañero de elenco, el actor Chris Pine.

Para aclarar esta situación, un representante de Pine se encargó de desmentir este rumor y asegurar que se trataba de una “historia ridícula”. “No hay nada más que respeto entre estos dos hombres y cualquier sugerencia de lo contrario es un intento descarado de crear un drama que simplemente no existe”, indicó.

Pero muy a su estilo, Styles regresó a Nueva York y retomó sus presentaciones en el MSG. Fue allí donde se refirió irónicamente a este supuesto incidente, desatando las risas y aplausos entre el público.

“Este es nuestro décimo show en el Madison Square Garden. Es maravilloso, maravilloso, maravilloso estar de vuelta en Nueva York. Fui muy rápido a Venecia para escupirle a Chris Pine“, dijo entre risas.

“Pero no se preocupen, ¡hemos vuelto!”, cerró el intérprete de Adore You sobre esta situación.

Harry breaking his silence about the spitting incident with Chris Pine! #LoveOnTourNYC (Via esnydaylights) pic.twitter.com/NnQJdVqE8r

— Harry Styles Updates. (@TheHarryNews) September 8, 2022