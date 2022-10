¿A lo náufrago? Harry Styles luce irreconocible y se transforma en una criatura marina para nuevo video

El popular cantante británico, Harry Styles, sorprendió con el estreno de su nuevo video clip, en el cual luce irreconocible y para el que se transformó en una extraña criatura marina que llega a un restaurant de sushi.

Se trata del video oficial de Music For a Sushi Restaurant, tema que forma parte de su último disco Harry’s House, el cual contiene 13 canciones que actualmente no dejan de sonar en las estaciones radiales y redes sociales.

Si bien el disco lo lanzó hace un poco más de cinco meses, el músico todavía sigue impactando a sus seguidores y ahora lo hizo con el video de la primera canción de la lista.

En el registro, el también novio de la actriz Olivia Wilde aparece con una frondosa barba, la que hace recordar a la que usó Tom Hanks en el filme Náufrago. Aunque posteriormente se la quita.

Styles se transforma en una especie de criatura marina con tentáculos que es llevaba a un restaurant de sushi y si bien en un principio pareciera que lo van a cocinar, la historia da un giro y él se transforma en la estrella del lugar. Pero el final es inesperado.

Este es el tercer video musical que estrena luego de As It Was y Late Night Talking.

Mira el video aquí: