A mitad de la semana pasada, el popular cantante británico Harry Styles anunció su tercer álbum solista. Se trata de Harry’s House, un proyecto musical que será estrenado antes de lo pensado.

Mediante una imagen compartida en su cuenta de Instagram, el artista reveló que su lanzamiento será el próximo 20 de mayo y ya se ha dado a conocer que contendrá 13 canciones. Un disco que le sigue a los otros dos que han consolidado su carrera: Harry Styles en 2017 y Fine Line en 2019.

Este jueves, el británico lanzó un adelanto del nuevo trabajo discográfico. Se trata de la canción As it Was, que incluso ya tiene un videoclip, que en YouTube acumula miles de reproducciones en poco tiempo.

Si bien los fans rápidamente reaccionaron de manera positiva a esta nueva melodía y halagaron la producción audiovisual que la acompaña, surgió una polémica en cuanto algunos de los seguidores de la banda de pop argentina Miranda aseguraron que era muy parecida a un tema de la primera etapa de dicha banda.

Un patrón rítmico que hace la batería, efectivamente, es muy similar al que se escucha en El Profe, lanzada por el dúo conformado por Alejandro Sergi y Juliana Gattas en el 2004. Los otros elementos presentes en la producción, habría que analizarlos más detenidamente.

Escucha la canción acá. ¿Se parece?