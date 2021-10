Una de las grandes apuestas de la pantalla grande será estrenada el próximo 4 de noviembre. Se trata de la película Eternals, del mundo cinematográfico de Marvel, que ya tiene a los seguidores de este universo generando altas expectativas, sobre todo tras haberse dado a conocer su llamativo elenco.

Este martes, se llevó a cabo en Hollywood el Avant premiere, en que se lucieron en la alfombra roja casi todos sus figuras más relevantes. Sin embargo, hubo un personaje que no pudo asistir, debido a que se encuentra actualmente de gira.

Se trata del cantante británico Harry Styles, quien según informó el portal de noticias estadounidense TMZ, interpretaría al hermano del malvado Thanos en esta nueva cinta.

Angelina Jolie has arrived and owns the carpet 💫 See her shine as #Thena in #Eternals! pic.twitter.com/2VmzIaZccO

