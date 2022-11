¿No aguantaron la presión pública? Aseguran que Harry Styles y Olivia Wilde se tomaron un “descanso”

Tras casi dos años de relación, durante las últimas horas se reportó que el cantante Harry Styles y la actriz Olivia Wilde se tomaron un “descanso”.

Así lo dieron a conocer “múltiples fuentes cercanas” a la revista People, quienes afirmaron que el intérprete de As It Was y la también directora decidieron separarse.

“Él todavía está de gira y ahora se va al extranjero. Ella se está enfocando en sus hijos y su trabajo en Los Ángeles (…) Es una decisión muy amistosa”, aseguraron.

Es más, a Olivia se le pudo ver junto a sus dos hijos bailando y cantando en el concierto que dio Harry el pasado 15 de noviembre de Los Ángeles.

“Todavía son amigos muy cercanos”, afirman sus allegados. “En este momento, tienen diferentes prioridades que los mantienen separados”, añadieron.

Los dos fueron vinculados por primera vez en 2021, cuando fueron fotografiados de la mano durante un matrimonio.

“La presión pública sobre ellos ha sido difícil (…) Han tenido altibajos a lo largo de la relación”, reveló un cercano.

Cabe recordar que hace poco se estrenó Don’t Worry Darling, la película dirigida por Wilde, y protagonizada por Styles y Florence Pugh, un filme que estuvo cargado por los supuestos conflictos entre su directora y la actriz.