Momento incómodo: A Harry Styles se le rompió el pantalón en pleno concierto al que asistió Jennifer Aniston

Harry Styles se caracteriza por protagonizar diferentes y extrañas situaciones en sus conciertos. Ahora, se le rompió el pantalón en plena presentación y con la presencia de su “crush”, Jennifer Aniston.

El momento no tardó el volverse viral en redes sociales y en los videos se puede ver como el pantalón tipo cuero de color café se rompe justo en la zona de la entrepierna, causando una divertida expresión en el rostro del británico.

Ocurrió durante un concierto de Styles en Inglewood, California, donde el cantante ha realizado una serie de presentaciones en el marco de su gira Love On Tour.

Cuando interpretaba su éxito Music for a Sushi Restaurant a todo pulmón, se agachó fuertemente, provocando que su vestuario se rompiera frente a sus fans.

Tras eso, se devolvió avergonzado y trató de taparse con sus manos hasta que encontró una bandera LGBT y se la puso en la cintura para continuar el show como si nada hubiera pasado.

“It's a family show. Or is it? 👀”

HARRY STYLES SI SCUSA CON IL PUBBLICO DOPO CHE HA STRAPPATO I PANTALONI pic.twitter.com/1eRgmQ4lT6

— ` ela 🦋 (@elainstyles) January 27, 2023