Harry Styles lidera las nominaciones: Revisa aquí el listado completo de los premios MTV EMA 2022

Durante la jornada de este miércoles se revelaron los nominados a los premios MTV EMA (Europe Music Awards) 2022, ceremonia en la que se premia lo mejor de la música europea e internacional.

Entre los artistas con más nominaciones destacan el británico Harry Styles y la estadounidense Taylor Swift, y también músicos que están siendo reconocidos por primera vez, como el puertorriqueño Chencho Corleone o la actriz y cantante Dove Cameron.

Uno de los que arrasó en esta nueva versión de la ceremonia que premia a los artistas que lideraron los éxitos musicales de 2021 es el ex integrante de One Direction, con un total de 7 nominaciones, entre ellas, Mejor Canción y Mejor Video.

La intérprete de All To Well no se queda atrás y le sigue a Styles con 6 nominaciones. Una de ellas es por el Mejor Video de Larga Duración, la nueva categoría.

Luego de Swift vienen Nicky Minaj y Rosalía, quienes tienen 5 nominaciones y ambas disputan la de Mejor Canción y Mejor Artista, mientras que entre los nominados por primera vez en estos premios son: Chencho Corleone, GAYLE, Stephen Sanchez, Dove Cameron, Doechii, Baby Keem, Kim Petras, Mae Muller, Saucy Santana, Shenseea, Summer Walker, Wet Leg, entre otros.

¿Cuándo se realizará la ceremonia y dónde verla?

La ceremonia de los MTV EMA 2022 se realizará en Düsseldorf, Alemania, en el estadio cubierto multifuncional PSD Bank Dome el próximo 13 de noviembre.

El evento será emitido en directo por MTV y se podrá ver en más de 170 países. Además, también se podrá ver a través de Paramount+ y Pluto TV desde el 14 de noviembre.

¿Cómo votar por tu artista favorito?

Para votar por su artista favorito solo deben ingresar al sitio web de los premios MTV EMA:

Haz click en “vota“.

Escoge la categoría que desees, son 19 en total.

La votación estará disponible hasta el 9 de noviembre.

Revisa aquí el listado completo:

Mejor Canción

Bad Bunny, Chencho Corleone – “Me Porto Bonito”

Harry Styles – “As It Was”

Jack Harlow – “First Class”

Lizzo – “About Damn Time”

Nicki Minaj – “Super Freaky Girl”

ROSALÍA – “DESPECHÁ”

Mejor Video

BLACKPINK – “Pink Venom”

Doja Cat – “Woman”

Harry Styles – “As It Was”

Kendrick Lamar – “The Heart Part 5”

Nicki Minaj – “Super Freaky Girl”

Taylor Swift – “All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)”

Mejor Artista

Adele

Beyoncé

Harry Styles

Nicki Minaj

ROSALÍA

Taylor Swift

Mejor Colaboración

Bad Bunny, Chencho Corleone – “Me Porto Bonito”

David Guetta & Bebe Rexha – “I’m Good (Blue)”

DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby – “STAYING ALIVE”

Megan Thee Stallion & Dua Lipa – “Sweetest Pie”

Post Malone ft. Doja Cat – “I Like You (A Happier Song)”

Shakira ft. Rauw Alejandro – “Te Felicito”

Tiësto & Ava Max – “The Motto”

Mejor Directo

Coldplay

Ed Sheeran

Harry Styles

Kendrick Lamar

Lady Gaga

The Weeknd

Mejor Artista Pop

Billie Eilish

Doja Cat

Ed Sheeran

Harry Styles

Lizzo

Taylor Swift

Mejor Artista Revelación

Baby Keem

Dove Cameron

GAYLE

SEVENTEEN

Stephen Sanchez

Tems

Mejor Artista K-POP

BLACKPINK

BTS

ITZY

LISA

SEVENTEEN

TWICE

Mejor Artista Latino

Anitta

Bad Bunny

Becky G

J Balvin

ROSALÍA

Shakira

Mejor Artista de Electrónica

Calvin Harris

David Guetta

DJ Snake

Marshmello

Swedish House Mafia

Tiësto

Mejor Artista Hip-Hop

Drake

Future

Jack Harlow

Kendrick Lamar

Lil Baby

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj

Mejor Artista Rock

Foo Fighters

Liam Gallagher

Måneskin

Muse

Red Hot Chili Peppers

The Killers

Mejor Artista Alternativo

Gorillaz

Imagine Dragons

Panic! At The Disco

Tame Impala

Twenty One Pilots

YUNGBLUD

Mejor Artista R&B

Chlöe

Giveon

H.E.R.

Khalid

Summer Walker

SZA

Mejor Video de Larga Duración

Foo Fighters – “Studio 666”

ROSALÍA – “MOTOMAMI (ROSALÍA TikTok LIVE Performance)”

Stormzy – “Mel Made Me Do It”

Taylor Hawkins Tribute concert, London’s Wembley Stadium

Taylor Swift – “All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)”

Video con mensaje positivo

Ed Sheeran – “2step (feat. Lil Baby)”

Kendrick Lamar – “The Heart Part 5”

Latto – “P*ssy”

Lizzo – “About Damn Time”

Sam Smith – “Unholy (feat. Kim Petras)”

Stromae – “Fils de joie”

Mejores Fans

BLACKPINK

BTS

Harry Styles

Lady Gaga

Nicki Minaj

Taylor Swift

Push: Mejor Push

Nessa Barrett

SEVENTEEN

Mae Muller

GAYLE

Shenseea

Omar Apollo

Wet Leg

Muni Long

Doechii

Saucy Santana

Stephen Sanchez

JVKE

Mejor Actuación en el Metaverso

BLACKPINK – “The Virtual” | PUBG

BTS | Minecraft

Charli XCX | Roblox

Justin Bieber – “An Interactive Virtual Experience” | Wave

Twenty One Pilots Concert Experience | Roblox