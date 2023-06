Harry Styles anunció que se tomará un descanso indefinido de la música: “Voy a desaparecer un tiempo”

El cantante de 29 años, Harry Styles, detuvo su show en el Estadio Wembley en Londres, Inglaterra, para revelar que se tomará un descanso indefinido una vez termine su gira Love on Tour.

El ex integrante de One Direction finalizó su tour en el mítico estadio inglés y en el espectáculo hizo la declaración que daba a entender que necesitaba un descanso, hecho que causó la tristeza de sus admiradores.

Harry Styles se ha convertido en uno de los artistas del momento en todo el mundo luego del lanzamiento de hits como As It Was y Watermelon Sugar, además del estreno de su tercer proyecto discográfico: Harry’s House.

El artista dejó ver su emoción al momento de revelar su decisión, hecho que provocó una ola de reacciones en las redes sociales por parte de su fanaticada, quienes no podían creer que el británico se iba a retirar.

“Vamos a finalizar con estos shows y me voy a ir por un rato, pero les quería decir que los voy a extrañar y que los amo mucho. Muchas gracias por estos años de gira. Gracias por hacer de esto, la mejor experiencia de mi vida, muchísimas gracias”, expresó.

De momento, Harry continúa con su gira internacional Love on Tour, la que le llevará a España en julio y será el último show antes de su anunciado descanso indefinido.

