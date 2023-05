Hasbulla fue detenido en Rusia por insólita infracción: Influencer entregó su versión y se disculpó

Hasbulla es todo un fenómeno en redes sociales, siendo TikTok su plataforma estrella que lo ha llevado a ser conocido prácticamente en todo el mundo.

El joven ruso que está próximo a cumplir 21 años, posee diferentes características físicas que lo hacen parecer de una edad totalmente diferente. Sin embargo, esto es consecuencia de la acondroplasia, un trastorno en el crecimiento óseo de los cartílagos que provoca enanismo.

Pero más allá de acomplejarse, el influencer ha utilizado su figura para reírse de ello y así saltar a la fama en Internet. Tanto así que incluso firmó un contrato con la UFC, la mayor empresa de artes marciales.

Aunque en esta ocasión, Hasbulla Magomedov hizo noticia por otro hecho. Y es que el tiktoker fue detenido el pasado lunes en la ciudad de Dagestan, Rusia.

De acuerdo con lo reportado por Red Corner MMA, todo ocurrió cuando Hasbi y sus amigos estaban celebrando una reciente boda. Aunque al parecer la situación salió de control, ya que durante el festejo no respetaron las leyes de tránsito.

Fue así que mientras andaban en auto, la policía los detuvo y cursó las infracciones correspondientes.

Para la calma de sus fans, cabe aclarar que Hasbulla fue liberado y entregó su versión en redes sociales, disculpándose por lo ocurrido.

“Decidimos exagerar un poco. No volverá a suceder, gente. Nos disculpamos. Jugamos un poco y tuve que responder. Yo no estaba conduciendo”, escribió en sus historias de Instagram.

Police in Dagestan arrested Hasbulla and some of his friends for violating traffic laws

According to Dagetan's Internal Affairs, Hasbulla and others drove out into the street and were interfering with other drivers.

The entourage was taken into custody and charged with… pic.twitter.com/3CgB9IRUa3

— Red Corner MMA (@RedCorner_MMA) May 8, 2023