Este miércoles 5 de enero, Chilevisión emitió el cuarto capítulo de Doctor Milagro, la adaptación turca que ha dejado múltiples reacciones en redes sociales.

La trama gira en torno al doctor Ali Vefa, interpretado por el actor Taner Ölmez (35), quien desde el primer momento impresionó con sus grandes habilidades en la medicina, pero también por sus problemas para socializar y comunicar.

Lo anterior, ha sido una característica que lo ha llevado a enfrentarse con el Dr. Ferman, personificado por Onur Tuna (36), quien es el cirujano estrella del recinto y se ha sentido algo opacado por su aprendiz.

En este cuarto episodio, Ali Vefa sorprendió nuevamente con sus habilidades para sacar adelante algunos diagnósticos que parecen imposible. Sin embargo, Ferman no ha dejado que explote al 100% sus habilidades, presuntamente por la falta de confianza y el miedo a ser superado.

Además, la comunicación directa de Ali con sus pacientes, no deja indiferente al equipo médico, quienes cuestionan cómo se relaciona con los demás, ya que lo han tildan de comportarse como “un vidente“.

Otro de las parejas que ha destacado entre la audiencia es la relación entre la doctora Nazly y el doctor Vefa, quienes de manera genuina comparten profesión, y al parecer algunas emociones generadas por lo que conlleva salvar vidas y relacionarse entre ellos.

Una de las escenas que sacó más reacciones entre los seguidores de la serie, fue la defensa del doctor Ferman al doctor Ali, quien fue agredido verbalmente por el padre de una de las pacientes que tiene algunos problemas médicos debido a un embarazo que pone en peligro su vida.

No obstante, lo mejor estaba guardado para el final. La conversación del doctor Ali con un paciente, que le reconoció que era una persona egoísta con sus seres queridos, significó la sensibilización del protagonista.

“Nadie es malo. Se mejorará y lo hará como persona al mismo tiempo. Tengo Trastorno del Espectro Autista, mi papá no me quería y me decían otros nombres, pero mi hermano si me quería, aunque se murió. Mi punto es que no tenía probabilidades de ser doctor”, le respondió.

Hay algo mas satisfactorio que ver a Ferman decir que Ali tiene razón? ♥️ #DoctorMilagroCHV — Leslie (@MegaAddict11) January 6, 2022

Gracias a esta serie #DoctorMilagroCHV he podido entender mejor a mi hijo TEA…

😊💙🙏💫 — Gacuvi (@Gacuvi2) January 6, 2022

#DoctorMilagroCHV Otra version, pero igual de maravillosa, que demuestra la genialidad de las personas TEA, aquellos seres diferentes, que marcan diferencias en un mundo donde nos quieren a todos iguales! — MetalHead. (@Johanmasked) January 3, 2022

Ojala con esta nueva serie en television nacional sea mas visible los problemas de las personas TEA INCLUSION NO ES PONER UNA E A LAS PALABRAS #DoctorMilagroCHV — 💐😎 (@DKserram) January 3, 2022

una sociedad que no comprende las diversas manifestaciones del espectro autista, partiendo por encontrar colegio, aguante las madres con hijos TEA son totales #DoctorMilagroCHV — Roxi_DKNY (@RoxiDkny) January 3, 2022

Siempre hay que tener los pañuelos cerca al ver cada capítulo #DoctorMilagroCHV https://t.co/ujlxWhNInM — Ⓜ️💛 (@misteriosa_luz) January 6, 2022

Hasta aqui nomas llegaron los de corazon duro .!!#DoctorMilagroCHV — Fer Bettancourt (@ferancarbett) January 6, 2022