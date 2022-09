“You are the only exception”: Hayley Williams y guitarrista de Paramore confirmaron que están saliendo

Paramore presentó recientemente su esperado álbum This Is Why, tras cinco años de silencio.

Pero eso no es todo, porque la banda sorprendió al anunciar que nació el amor dentro de dos de sus integrantes.

Es que Hayley Williams y Taylor York confirmaron lo que hasta ahora eran solo rumores: Están saliendo.

En entrevista con The Guardian, el guitarrista y la cantante “se negaron a comentar más” sobre su amor, que habría comenzado con su trabajo en el grupo, el cual comenzó en 2007.

En ese año, York se sumó a la banda que hoy completa el baterista Zac Farro.

Este miércoles, antes de revelar que el romance, Paramore lanzó su single This Is Why, canción que da nombre a su próximo disco y que será lanzado el próximo 10 de febrero de 2023.

