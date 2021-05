HBO Max, la plataforma de streaming por suscripción de WarnerMedia, anunció que estará disponible en Chile a partir del 29 junio con una colección icónica de títulos de todo el legendario catálogo de WarnerMedia y una lista de series y películas originales, los Max Originals.

“Nuestro lanzamiento en América Latina y el Caribe es el primer paso en nuestro despliegue global de HBO Max. Estamos encantados de que los fans de toda la región puedan disfrutar pronto de la plataforma HBO Max y de su increíble colección de contenidos. WarnerMedia es una de las fuentes más populares y confiables de entretenimiento e información en toda América Latina y estamos muy contentos de que nuestro viaje global comience aquí”, agregó Johannes Larcher, responsable de HBO Max Internacional.

Contenido para toda la familia

HBO Max ofrecerá de la mano del mejor talento global y latinoamericano contenido para toda la familia que incluye películas, series, documentales, realities y producciones para los más pequeños.

La plataforma tendrá películas de Warner Bros., sin costo adicional tan sólo 35 días después de haberse estrenado en las salas de cine en América Latina, como el musical de Lin-Manuel Miranda En el barrio; Space Jam: Una nueva era, protagonizada por LeBron James; El escuadrón suicida, con Margot Robbie, John Cena y dirigida por James Gunn; Dune, protagonizada por Timothée Chalamet y Zendaya, y dirigida por Denis Villeneuve; entre muchas otras películas. También, estarán disponibles películas recientes como Tom y Jerry, Mortal Kombat, la premiada Judas y el mesías negro y Godzilla vs. Kong, estarán disponible en HBO Max en 2021.

Lee también: WhatsApp: 4 pasos para proteger la cuenta ante un eventual hackeo

HBO Max también será el hogar de franquicias como Harry Potter y las trilogías completas de El Señor de los Anillos y Matrix, y de clásicos del cine como El Mago de Oz, Casablanca y Cantando bajo la lluvia. Además, traerá el universo DC a sus fans con títulos como La liga de la justicia de Zack Snyder, Mujer Maravilla 1984, Guasón, Superman & Lois y Doom Patrol, entre otros.

HBO Max también ofrecerá en exclusiva títulos icónicos de la televisión como Friends, The Big Bang Theory y series originales de HBO como Los Soprano, Game of Thrones y Sex and the city.

Habrán estrenos exclusivos producidos especialmente para la plataforma bajo la marca Max Originals, como la serie protagonizada por Kaley Cuoco The flight attendant, un drama juvenil auténtico como lo es Genera+ion; una historia de ciencia ficción producida por Ridley Scott, Raised by wolves, y nuevos reality shows y documentales como Selena + Chef , el concurso de baile Legendary y la docuserie de Nicki Minaj. También nuevos contenidos como el Friends reunion special, el siguiente capítulo de Sex and the city en And just like that…, y el reboot de Gossip Girl.

HBO Max tendrá de manera exclusiva títulos originales locales producidos en la región como Pop Divas, competición por la corona del género pop presentada por Pabllo Vittar y Luísa Sonza; la serie documental PCC Poder Secreto, el show de astrología presentado por Giovanna Ewbank, Jornada astral; una competencia de los mejores estilistas en The Cut; Las Bravas una serie mexicana sobre fútbol femenino que cuenta con guionistas como José Javier Reguilón, Luis Gamboa, Paula Rendón y Helen Santiago; Amarres, una comedia con mucho melodrama protagonizado por Gabriela de la Garza, la comedia de acción Búnker, entre otros títulos.

HBO Max presentará un catálogo curado de todo el mundo con series como el drama escandinavo Beartown, desde España la serie de terror del director Alex de la Iglesia, 30 monedas y la esperada biopic de la vida de Cristina Ortiz en Veneno, la serie italiana Gomorra, el drama israelí Valley of tears y melodramas turcos como Babil y la serie de un joven con habilidades especiales en Doctor milagro.

Para los más chicos, HBO Max tendrá títulos de marcas icónicas como Looney Tunes, Hanna-Barbera y Cartoon Network con contenido como Hora de Aventura: Tierras lejanas, Los jóvenes titanes en acción, Scooby Doo, Paw Patrol: Patrulla de cachorros, Sustos ocultos de Frankelda, El increíble mundo de Gumball, Ben 10, Las chicas superpoderosas y Looney Tunes Cartoons, entre muchas más.

Planes y ofertas

HBO Max se puede adquirir con dos planes de suscripción:

El plan Estándar ofrece a las familias acceso a 3 usuarios en simultáneo, 5 perfiles personalizados , descargas de contenido y video en alta definición y algunos títulos en 4K, en todos los dispositivos compatibles. Este plan tendrá un precio de $6.900 al mes .

, descargas de contenido y video en alta definición y algunos títulos en 4K, en todos los dispositivos compatibles. . El plan Móvil ofrece acceso al mismo catálogo de contenido, pero ha sido diseñado para una experiencia individual, para disfrutar en definición estándar en smartphones y tabletas compatibles, con una calidad de imagen optimizada. Este plan tendrá un precio de $4.900 al mes.

Lee también: Instagram permitirá ocultar o mostrar los likes en las publicaciones

Las suscripciones por períodos recurrentes de 3 o 12 meses también estarán disponibles con un descuento de hasta el 30%.

HBO Max ofrecerá un período de prueba de 7 días, y una zona de degustación donde los usuarios podrán disfrutar algunas de las mejores series y documentales, sin costo alguno.

La plataforma también estará disponible a través de socios estratégicos como AT&T México, operador móvil líder en México, y socios regionales como DIRECTV Latin America, SKY Brasil y DIRECTV GO, y el Grupo América Móvil que ofrecerán HBO Max a sus clientes.

Aquellos usuarios que tengan una suscripción lineal a HBO a través de los socios de distribución participantes como Claro Video (México), Claro (Brasil), Claro (Latam), Oi(Brasil), Tim (Brasil), TotalPlay (México), VIVO (Brasil), VTR (Chile), tendrán acceso a HBO Max sin costo adicional. En las próximas semanas se seguirán anunciando otros socios de distribución que ofrecerán HBO Max.

HBO Max estará disponible en smartphones, tabletas, televisores inteligentes, dispositivos de streaming compatibles y en HBOMax.com.

Los actuales usuarios de HBO GO recibirán instrucciones antes del lanzamiento sobre cómo acceder a HBO Max. A partir del lanzamiento de HBO Max, el servicio actual de HBO GO en América Latina y el Caribe será descontinuado.

¡Una plataforma personalizada y de fácil uso!

HBO Max se ha creado para satisfacer las necesidades de toda la familia, combinando el descubrimiento de contenidos, la personalización, un sofisticado reproductor de video, controles parentales y una experiencia única para los niños. La plataforma se adapta a cada usuario y le ofrece los contenidos que más le interesan mediante una combinación de selección humana personal y conocimientos basados en datos.

Personalización del nombre de usuario y de los perfiles de visualización.

Creación de una lista personal con películas y series favoritas.

Menú de categorización por género.

Selección de idiomas.

Centros de contenidos con grupos de títulos de marcas reconocidas que atraen a un público apasionado.

Descargas de contenido para disfrutar sin conexión.

Video en alta definición y algunos títulos en 4K.

Lee también: Tinder permitirá revisar antecedentes penales de violencia de género de sus match

Además la plataforma ofrecerá una experiencia diseñada especialmente para los niños, con controles parentales flexibles y claros y la posibilidad de que los padres creen perfiles infantiles que permitan a sus hijos explorar la amplitud y profundidad del contenido de HBO Max mediante una selección adecuada a su edad.

Los padres podrán seleccionar la clasificación de contenido acorde con la edad de sus hijos y crear una contraseña para que los más pequeños permanezcan dentro de esta experiencia.

de sus hijos y crear una contraseña para que los más pequeños permanezcan dentro de esta experiencia. Los padres también podrán crear perfiles para sus hijos, que les llevarán a una página de inicio dedicada a los niños y adaptada a su edad . Los contenidos que vean los niños se ampliarán a medida que crezcan en función de la configuración del control parental, lo que permitirá que los descubrimientos evolucionen con los niños a medida que crezcan y se desarrollen.

. Los contenidos que vean los niños se ampliarán a medida que crezcan en función de la configuración del control parental, lo que permitirá que los descubrimientos evolucionen con los niños a medida que crezcan y se desarrollen. Navegación de contenido a través de personajes que los dirigirá a páginas con títulos especiales para ellos con franquicias favoritas como Sesame Street y Looney Tunes.

“HBO Max es una plataforma construida en América Latina para los latinoamericanos. En este contexto, nuestro catálogo entrega la intensidad y la pasión de nuestra región, nuestros planes entregan la experiencia que los usuarios esperan, y nuestros precios cumplen con nuestra promesa de entretener a todos. Nuestro objetivo es transformar el streaming en América Latina, una palabra, una toma, un píxel a la vez. Y apenas estamos comenzando”, agregó Luis Durán, Gerente General de HBO Max en la región.