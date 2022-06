Héctor Morales y su activa participación en marchas del estallido social: “Antes de ser actor, soy ciudadano”

Héctor Morales fue uno de los recientes invitados del reciente capítulo de La Divina Comida, instancia en que compartió con la actriz Elisa Zulueta, el actor Cristián Carvajal y la comediante Paloma Salas.

Durante el programa de conversación, el intérprete se refirió a su activa participación en las manifestaciones desarrolladas en el marco del estallido social de 2019. “Estábamos en un contexto muy complejo, en donde yo dije ‘mis redes están disponibles para quien quiera denunciar, para quien quiera y necesite’, y esto fue lo que pasó”, dijo.

En ese contexto, aseguró que madres recurrían a él para poder encontrar a sus hijos que no aparecían tras asistir a una marcha. “Tuvimos que tomar partido, no me iba a quedar callado, no me iba a venir a mi casa sabiendo que habían jóvenes que salieron a la calle y le estaban quitando los ojos”, afirmó.

“Quien esté hoy en desacuerdo y que diga ‘salieron a quemarlo y romperlo todo’, yo le encuentro toda la razón. Fue complejo para todos, pero los semáforos están puestos y hay personas que no tienen ojos“, agregó.

El artista de 42 años también reveló que su apoyo a las protestas también “ha tenido costos muy grandes, costos profesionales (…) Pero los costos más grandes que vivimos todos es que nos encontramos con familia y amigos que en ese momento decidieron cruzar la calle y estar en otra vereda”.

“Puedo salir a reclamar por lo que quiera, porque antes de ser actor, soy ciudadano. Y antes de ser ciudadano, soy una persona que ha tenido que lidiar con sus putas injusticias toda su vida”, sostuvo Morales.

