Héctor Noguera reflexionó sobre la situación de los adultos mayores que se dedican al arte y aseguró que “en general hay un gran temor de llegar a la vejez”.

“Todos nos defendemos mucho, nos cuesta llegar y cuando llegamos nos cuesta aceptar que ya somos viejos. Entonces es una lucha constante y se supone que tu trabajo depende también de la edad que tienes“, dijo el artista al podcast Reyes del Drama.

Noguera sostuvo que “la palabra abuelito te ubica en un lugar con el cual todo el mundo se siente con el derecho de ser protector o al revés, de insultar y menospreciar. Entonces claro, hay una discriminación. Uno ve que hay tantos adultos mayores que están en hogares clandestinos que ni siquiera tienen autorización para ser un lugar de acogida”.

El intérprete acusó que en Chile no hay “una franquicia para los viejos”. “En otros países, en Brasil por ejemplo, yo hice una gira con una obra de teatro y quedé sorprendido que entraba a todos los lugares gratis“, señaló.

Asimismo, se refirió a la capacidad de los adultos mayores para mantenerse creativos. “Cuando tú eres mayor, no por eso puedes dejar de ser creativo. La creatividad es algo que no se pasa. A veces me preguntan ¿cuál es su receta para mantenerse joven -o vigente ya, no joven-?, pero es poder hacer actividades y tú darte el permiso de ser creativo”.

“Por eso es importante que las pensiones también sean dignas, porque tú no puedes ser creativo si tienes una pensión de porquería que no te sirve para nada y tienes que estar pensando para pagar las cuentas más básicas. Las pensiones son una discriminación en sí misma, tremendamente, no se le da al adulto mayor la facultad de estar tranquilo y poder crear“, concluyó.