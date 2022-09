De Helen Mirren a Olivia Colman: Las actrices que han interpretado a la Reina Isabel II

Este 8 de septiembre pasará a la historia por ser el día en que murió la Reina Isabel II, la monarca británica que gobernó el trono durante 70 años, transformándose en la que más tiempo se ha mantenido en lo más alto de la corona.

Su fallecimiento ha causado impacto mundial y ha recibido múltiples despedidas a lo largo del mundo, desde líderes políticos hasta rostros del espectáculo a nivel mundial.

Su figura ha sido interpretada en múltiples ocasiones, tanto en la pantalla grande como en la pequeña, pasando por películas y series que han buscado dar a conocer cómo fue parte de su larga historia.

En ese sentido, también han sido varias las actrices que le han dado vida en diferentes producciones, ya sea cuando joven hasta la vida adulta. Es por eso que en la siguiente nota hacemos un repaso de las interpretaciones más recordadas.

Helen Mirren, actriz británica, interpretó a la Reina Isabel II en la película The Queen en 2006, papel que le valió un premio Oscar a Mejor Actriz.

Además, también recibió un British Academy Film Awards (BAFTA), un Globo de Oro y uno del Sindicato de Actores por su actuación.

“Estoy orgulloso de ser isabelina. Lloramos a una mujer que, con o sin corona, era el epítome de la nobleza”, escribió en sus redes sociales para despedirla.

La actriz británica Claire Foy le dio vida a una joven Reina Isabel II en la aclamada y polémica serie de la familia real, The Crown.

En la producción, la intérprete personificó a la fallecida monarca desde que asume en el trono hasta que se convierte en madre y se transforma en una mujer más adulta, debiendo cambiar a la actriz.

La intérprete británica Olivia Colman tomó el rol de la Reina Isabel II en las dos siguientes temporadas de la serie, cuando la monarca presentó un cambio físico importante con el pasar de los años.

Para las temporadas 5 y 6, la actriz a cargo de continuar dando vida a la monarca será Imelda Staunton, recordada por su papel de Dolores Umbridge en la saga de Harry Potter.

A message from Imelda Staunton, our new Queen Elizabeth. Season 5, coming November 2022. pic.twitter.com/OfpgrPGOXx

— The Crown (@TheCrownNetflix) September 25, 2021