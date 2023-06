Helénia Melán cumplió anhelada meta de titularse con distinción máxima de la U: “Fue tal y como lo soñé”

Después de un largo proceso que incluyó el abrupto cierre de su universidad, Helénia Melán sorprendió este miércoles al revelar que se tituló de diseñadora de vestuario y textiles con distinción máxima.

“Imagínate que yo me tenía que titular a los 23 años y ahora, que tengo 27, lo pude hacer. Esto no es mi culpa”, dijo la influencer, antes de profundizar en el motivo por el que tardó 4 años en dar término a su carrera.

La universitaria de Helénia Melán

“Yo estudié en la Universidad del Pacífico, que cerró abruptamente y a mí me quedaba solamente un semestre. Ya había terminado todos los ramos”, expresó en conversación con Las Últimas Noticias.

De esta forma, aunque reconoció que en un momento perdió las esperanzas porque creyó que nadie se haría cargo del cierre del establecimiento, gracias a un convenio con la UTEM pudo realizar la asignatura que tenía pendiente.

De manera online, Helénia finalizó su semestre en enero de 2021 y la ceremonia fue esta semana. “Una de las cosas que me daba pena de no terminar la universidad es que mi tesis trata sobre el vestuario y el género. Y finalmente me saqué un siete y tuve la distinción máxima“, dijo en el medio.

Otro punto que destacó la modelo fue el hecho de que su diploma lleva su nombre oficial, algo que no podría haber sucedido de haberse graduado cuando formalmente correspondía.

“Uno de mis sueños era poder titularme con mi nombre legal. Ahora siento que de alguna manera es bueno que se haya alargado el proceso porque recibí mi título con mi nombre oficial. Todo fue tal como lo soñé“, concluyó.

