“¿Qué tienen en la mente?”: Helhue Sukni acusó que le prohibieron el ingreso a Centro de Justicia por insólita razón

La jornada de este viernes, Helhue Sukni sorprendió al acusar que no le fue permitido el ingreso al Centro de Justicia, ubicado en la comuna de Santiago, debido a una particular razón.

Según relató la propia abogada en el edificio más emblemático del Poder Judicial, no la habrían dejado entrar porque se encontraba con un café en su mano.

“¿Podrán creer que no me dejaron entrar con un café?”, dijo molesta en una historia que publicó en Instagram. “No me dejan entrar porque el café se lo puedo tirar a los jueces ¿Qué tienen en la mente?”.

A su vez, la también influencer reclamó que “los fiscales pueden entrar con café, los abogados públicos pueden entrar con café y uno no puede entrar con café. No dejan entrar con agua. ¿Qué significa esta huevada?“, añadió.

En esa línea, Sukni dijo estar dispuesta a presentar un recurso por la amarga situación. “Yo voy a reclamar, porque uno en el fondo igual está, yo con mi café de las seis y media de la mañana po hue…“.

“Señores del poder judicial, jueces, administrativos, lo encuentro súper injusto, así que no sé si habrá que presentar algún recurso, pero lo veremos“, cerró en el video. “Así que me voy a terminar de tomar el café, menos mal que me alcancé a fumar un cigarrillo”, concluyó.

Mira el momento a continuación:

