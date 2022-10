Helhue Sukni arremetió sin filtro contra clientes: “Creen que porque me contratan van a salir altiro”

Cansada y aburrida. Así dijo sentirse Helhue Sukni ante la abrumadora cantidad de llamados que recibe a diario por parte de los clientes que contratan sus servicios.

Mediante una de sus características transmisiones en vivo, en las que semanalmente relata sus vivencias y anécdotas, la abogada hizo un deslenguado descargo debido a la, aparente, sobrecarga laboral que está enfrentando.

“Estoy aburrida, aburrida fundamentalmente de la gente que no entiende”, partió diciendo la también influencer. “Yo les voy a decir algo amigos, a mí me va un 95% bien en lo laboral. Por lo tanto, los hue… que me contratan me tienen que hacer caso, porque lo que yo hago es lo correcto“, advirtió.

“Me caigo, porque todo ser humano se cae y aparte porque los jueces no tienen porque hacer todo lo que yo quiero, porque resulta que a veces los magistrados a una no la pescan con sus teorías, pero eso le pasa a todos los abogados del mundo”, agregó Sukni.

Luego, arremetió en contra de sus peculiares clientes, quienes, a pesar de contar con un amplio prontuario, insisten en querer salir en libertad de la cárcel. “No puedo entender ni concebir gente que está presa por dos kilos, cinco kilos de éxtasis o MDMDA, que tiene antecedentes y quiere salir a libertad“, expresó.

“Para poder sacarlos yo tengo que hacer magia, pero yo digo déjenme hacer magia y me llaman y hue…“, soltó la abogada. “Eso me tiene el pecho afiglido”, agregó.

Finalmente, para cerrar el tema, Helhue agradeció a sus clientes que le “dan de comer”, pero solicitó que confíen en ella. “Me tienen aquí como reina, me están comiendo mi vida. (Pero) estoy chata de que la gente sea tan estúpida, tan tonta, gente que no piensa, que cree que porque me contratan a mí, van a salir al tiro“, sentenció.