“¿De verdad no se notan?”: La tristeza de Hulhue Sukni por su cambio de look

La abogada Helhue Sukni suele ser muy activa en sus redes sociales, donde comparte con sus seguidores diferentes cosas sobre su vida.

Recientemente, acudió a su cuenta de Instagram para descargarse sobre un fallido cambio de look al que se sometió.

A través de un video, grabado por una de sus hijas, la abogada contó que se cortó el pelo y que “me hice visos, claro que ni se notan las hueas’, pero visos cafés”.

Tras eso, le preguntó a su hija sobre los visos que se realizó y si de verdad no se notaban, ante lo que la joven le comentó, entre risas, que “no, no mucho”.

“Lo único que quería era hacerme visos… ¿De verdad no se notan? Puta la huea”, respondió Helhue.

“Estaba ávida por cortarme el pelo, y me lo corté y estaba ávida por cortarme las uñas, me hice la manicure. Estaba ávida por hacerme las mechas, que no se notan las hueas”, fue parte de lo que comentó, situación que de todas maneras se tomó con humor.

Mira el video completo aquí: