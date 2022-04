Helhue Sukni no pierde la esperanza de encontrar el amor: “Me quiero casar de nuevo”

Una sorprendente revelación realizó la abogada nacional Helhue Sukni, quien detalló que aún sigue soltera tras terminar hace poco tiempo la relación que tenía con un juez.

En esta ocasión, la también influencer contó en una entrevista que no se ha rendido en encontrar a un compañero de vida, detallando incluso que pretende casarse en un futuro, con ceremonia y fiesta incluida.

Consultada sobre cómo le ha ido en el amor, respondió fiel a su estilo: “Me ha ido como la callampa. ¿Pa’ qué preguntái? En el amor me ha ido mal siempre. No puedes tener todo en la vida”.

“Yo también tengo mal ojo, porque justo pongo el ojo donde no corresponde, pero filo”, dijo en conversación con TiempoX.

Inmediatamente después, Helhue aclaró que no ha perdido la esperanza. “Me quiero casar de nuevo. Me voy a casar y me voy a casar vestida de blanco como a mí me gusta, aunque sea ridícula. La fiesta me encanta y me encanta la ceremonia, el anillo y todo eso”.

Respecto a qué ocurrió con su ex pareja, Sukni no escatimó en detalles y dijo que “el juez desapareció. Igual hablamos, pero desapareció de estar conmigo físicamente. Sé que me quiere y mucho, pero nunca se enamoró de mí y nunca logré enamorarlo”.

“No podía obligarlo, si una no es sicópata, a pesar de ser obsesiva”, añadió.

Además, la abogada señaló que “a esta edad una piensa: ´Tengo 56 años y qué va a ser de mí en 10 años más´. Tendré 66 años y con quién podré estar, porque pienso que la vejez sola es mala y triste”.