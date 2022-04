Helhue Sukni reveló las razones por las que ha estado ausente de las redes sociales: “No he podido fumar”

Preocupación generó en varios seguidores su ausencia en las redes sociales. Se trata de la abogada Helhue Sukni, quien este miércoles por la noche explicó los motivos de su desaparición en los últimos días.

A través de un video subido a su cuenta de Instagram desde una clínica, la influencer detalló que está hospitalizada por problemas de salud que comenzó a sentir el fin de semana pasado.

Admitiendo que “me aguanté” por las molestias, Sukni afirmó que “he estado bien enferma. Me despreocupé de mí, de mi salud no habiendo ido de inmediato (a un centro asistencial)”.

Incluso, Helhue señaló tuvo que dormir sentada el pasado domingo producto de problemas para respirar, calificando todo como “una noche macabra”.

“No podía respirar. Era una cosa atroz. Me ahogaba. Trataba de respirar por la boca o por la nariz y no me entraba el aire. Era terrible”, detalló en el registro de poco más de tres minutos de duración.

Debido a esto, sus propias hijas la llevaron a la urgencia de la Clínica Alemana del sector de La Dehesa, lugar en el que se realizaron un scanner a los pulmones y en el que se le detectó un virus dentro de su cuerpo, aunque descartó que sea COVID-19.

“Me están dando antibióticos intravenoso y montones de cosas más. No he podido fumar. No sé cómo lo he hecho. Me ha dado mucha lata no haberlos entretenido con mis videos, pero he estado realmente enferma”, agregó.

Sin embargo, la abogada reveló que igualmente este miércoles participó de un juicio oral, pese a estar en cama. Para esto, admitió ponerse una polera, peinarse y hasta maquillarse.