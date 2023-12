Helhue Sukni preocupó al sincerar complejo estado anímico: “Hago malabares para poder sentirme mejor”

La noche de este miércoles, Helhue Sukni preocupó a sus seguidores al publicar en Instagram una sentida declaración dónde abordó el complejo momento anímico que atraviesa.

A través de una transmisión en vivo que realizó por cerca de 15 minutos, la abogada comenzó refiriéndose a una historia que había subido en la que se excusó por su ausencia en la red social.

“Dije que no hacía más videos porque estoy súper cansada, reventada, decepcionada de la gente“, comenzó diciendo en la plataforma. “Estoy aburrida de ser huevona. Decepcionada de la gente que me rodea, porque toda la gente es malagradecida y se aprovecha de uno“.

Helhue Sukni: “Es legítimo que una persona no esté bien”

A lo anterior, aparte de reconocer “andar bajoneada”, Sukni también aseguró “tener problemas”. “Digo que tengo depresión, se ríen de mí, a lo mejor no tengo, no soy doctor, pero de que me siento mal, me siento mal“, confesó.

En esa línea, también se refirió a su cambio de comportamiento en la red social, donde era conocida por ser bastante activa. “Soy una huevona alegre… era una hueona alegre, que estaba llena de alegría. Pero ahora no estoy bien y creo que es legítimo que una persona esté bien y de repente no lo esté”.

Finalmente, la influencer habló de sus esfuerzos para repuntar y salir de esta complicada situación que la aqueja. “Hago malabares en la vida para poder sentirme mejor (…) pero la vida es difícil, no es fácil. Son las 11 de la noche y no tengo ganas ni siquiera de ir a acostarme“, expresó Sukni.

